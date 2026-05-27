В Екатеринбурге запретят ездить на электросамокатах еще на шести улицах

Знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установят еще на шести улицах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге движение на электросамокатах запретят еще в нескольких зонах. Соответствующие знаки установят на шести улицах города.

Проезд на средствах индивидуальной мобильности будет запрещен: по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Бажова до Кузнечной, по нечетной стороне улицы Кузнечной, от проспекта Ленина до Первомайской, по четной стороне улицы Первомайской, от Кузнечной до Бажова, по четной стороне улицы Восточной, от проспекта Ленина до Малышева и по четной стороне Братьев Быковых, от Испанских Рабочих до Челюскинцев.

Установка запрещающих знаков запланирована на июнь.

– Их действие распространяется не только на арендованные и личные электросамокаты, но и на все остальные СИМ: сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды, – сообщили в мэрии.

Ранее 82 запрещающих знака разместили в центре города на улицах Вайнера – Антона Валека – переулок Химиков – Горького – Пушкина – Малышева, – сообщают в мэрии.