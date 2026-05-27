На Среднем Урале дети стали реже попадать в аварии

Юные свердловчане стали реже попадать в аварии. Так количество ДТП с несовершеннолетними в регионе стало меньше на 11% в сравнении с прошлым годом. Статистику в ходе пресс-конференции озвучила руководитель отделения пропаганды свердловской ГАИ Галина Кравченко.

По ее словам, в 2026 году произошло 116 аварий с участием детей. Три ребенка погибли на дорогах региона. Еще 125 получили травмы. Летом 2025 года происходило 165 аварий, в которых погибли шесть детей. Кроме того, ранения получили 183 юных уральцев.

- Чаще всего в аварии попадают подростки от 12 до 16 лет. На них приходится 55% мальчиков, 45% девочек, - говорит Галина Кравченко. - Мальчики попадают в аварии чаще, ведь их поведение объективно рискованное. Они переходят дорогу в неположенном месте, выезжают на велосипедах и мотоциклах на проезжую часть, не имея прав. Агрессивно управляют средствами индивидуальной мобильности.

Чаще всего дети попадают в ДТП из-за того, что не знают базовых правил дорожного движения. К тому же, они редко оценивают ситуацию на дорогах. Еще одной серьезной проблемой для детей становится нежелание спешиваться.