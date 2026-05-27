День недвижимости в Екатеринбурге: горожане узнают о новых формах сделок и мерах соцподдержки в 2026 году

Более 40 экспертов по вопросам, касающихся собственности жилья, будут выступать и консультировать на Дне недвижимости 29 мая. Фото: Ирина Дурасова

Выставка-семинар проводится уже в 22 раз, чтобы жители Екатеринбурга могли получить свободный доступ к консультациям государственных учреждений: Федеральная налоговая служба, Фонд капитального ремонта, а также областные ведомства — Управление Росреестра, Департамент государственного жилищного и строительного надзора, Пенсионный фонд. Гостям мероприятия дадут разъяснения по новым законам, изменениям или нововведениям в сфере недвижимости. Можно будет узнать о новых банковских продуктах и программах страховых компаний. Посетители смогут познакомиться с недавно запущенными проектами застройщиков Екатеринбурга.

Для широкой аудитории программа выступлений в этом году сосредоточена вокруг новых форматов оформления сделок с недвижимостью и мер социальной поддержки, доступных жителям Свердловской области в 2026 году. Также запланированы выступления представителей Центрального банка, ФНС, Социального Фонда России.

Часть выступлений затронет вопросы, актуальные для профессионалов рынка: правовые аспекты статуса самозанятости, досудебный порядок обжалования решений о приостановлении регистрации прав на недвижимость и другие новые механизмы взаимодействия с Росреестром, нововведения в сфере ипотечного кредитования.

29 мая Уральский Государственный Горный Университет (пер. Университетский, 7) примет традиционное городское мероприятие, которое повышает правовую грамотность екатеринбуржцев и жителей региона в сфере недвижимости уже более 20 лет. Площадка будет работать с 10:00 до 17:00, вход свободный.

На сайте Дня недвижимости в Екатеринбурге можно зарегистрироваться заранее.