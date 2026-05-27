Для больницы №20 в Екатеринбурге закупили оборудование на 153 миллиона

В Центральную городскую больницу №20 Екатеринбурга привезут новую технику в сумме на 153 миллиона рублей. Медучреждение пополнит аппарат МРТ, рентген-аппарат и флюорограф.

– Магнитно-резонансный томограф будет первым в медучреждении. Он позволит проводить высокоточную диагностику заболеваний головного мозга, позвоночника, суставов и внутренних органов без опасной лучевой нагрузки, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Раньше пациентов приходилось направлять в другие больницы, теперь они смогут проходить исследования по месту жительства.

Рентген-аппарат и флюорограф заменят старую технику. Благодаря рентгенологическому комплексу исследования будут проходить около 10 тысяч пациентов, а флюорограф поможет выявлять заболевания легких у 39 тысяч жителей Чкаловского района.

Сейчас в ЦГКБ №20 ведутся ремонтные работы для подготовки помещений для установки новой техники.