Кафе в центре Екатеринбурга банкротят налоговики

Сотрудники межрайонной инспекции ФНС № 4 Башкортостана инициировали банкротство ресторана «Оджах» в Екатеринбурге. Исковое заявление поступило 26 мая. Данные приводит картотека Арбитражного суда Свердловской области.

Налоговая требует 8,1 миллиона рублей.

Екатеринбургское заведение расположено на улице Куйбышева. Оно работает с 2014 года. По данным сервиса проверки контрагентов, гендиректором и владельцем ресторана является Ашот Гюлишанян.

Также сказано, что в последние годы наблюдается сокращение персонала. В 2022 году было 65 человек. В 2025 году их число снизилось до 20 работников. В прошлом году выручка ресторана составила 123 миллиона рублей.