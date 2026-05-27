НовостиОбщество27 мая 2026 12:22

Кафе в центре Екатеринбурга банкротят налоговики

Подан иск о банкротстве екатеринбургского кафе кавказской кухни
Маргарита РАЗУМОВА
На Урале банкротят кафе кавказской кухни

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники межрайонной инспекции ФНС № 4 Башкортостана инициировали банкротство ресторана «Оджах» в Екатеринбурге. Исковое заявление поступило 26 мая. Данные приводит картотека Арбитражного суда Свердловской области.

Налоговая требует 8,1 миллиона рублей.

Екатеринбургское заведение расположено на улице Куйбышева. Оно работает с 2014 года. По данным сервиса проверки контрагентов, гендиректором и владельцем ресторана является Ашот Гюлишанян.

Также сказано, что в последние годы наблюдается сокращение персонала. В 2022 году было 65 человек. В 2025 году их число снизилось до 20 работников. В прошлом году выручка ресторана составила 123 миллиона рублей.