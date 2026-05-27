В Екатеринбург на открытие скейт-парка привезут 4-метровую «Царь-рампу»

На «Царь-рампе» выступят топ-спортсмены России. Фото: XSA Ramps

В Екатеринбурге в спортивном квартале «Архангел Михаил» 31 мая откроется новый скейт-парк площадью 3 тысячи квадратных метров. В честь этого в столице Урала впервые установят «Царь-рампу».

Конструкцию доставят из Москвы. В 2023 году спортивный объект принимал райдеров на фестивале экстрим спорта «Царь-рампа» в Перми на 300-летие города. Высота рампы – 4 метра, размер – 14,5 на 25 метров.

– «Царь-рампа» будет доступна для катания несколько дней. Это наш подарок спортсменам в честь открытия нового скейт-парка. После этого фигуру демонтируют и вернут в Москву, а в спортивном квартале «Архангел Михаил» установят постоянную парк-зону, которая станет частью самого большого скейт-парка региона, – рассказала директор «РМК Экстрим» Анна Веремеенко.

Соревнования 31 мая пройдут в двух зонах – «улица» и «рампа». Они проводятся по трем дисциплинам: самокат, BMX и скейтборд. На «Царь-рампе» также пройдут состязания топ-спортсменов России, которые также выступят в роли судей.

Отметим, что спортивный квартал «Архангел Михаил» открыли 16 августа 2025 года к празднованию Дня города. Этой зимой здесь работал зимний фестиваль «Энергия РМК. Зима», который посетили почти 600 тысяч человек.