Количество мест в «Финисте» Екатеринбург – Курган летом увеличат в два раза

Скорый пассажирский поезд «Финист» №№850/849 сообщением Екатеринбург (СвЖД) – Курган (ЮУЖД) летом, в период повышенного спроса на поездки, будет курсировать сдвоенным составом из 10 вагонов (вместо 5 вагонов). Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».

Поезд №850 Екатеринбург – Курган (отправление в 18:33; прибытие в 23:49 по местному времени) будет курсировать сдвоенным составом с 1 июня по 30 августа.

Поезд №849 Курган – Екатеринбург (отправление в 06:27; прибытие в 11:29) – со 2 июня по 31 августа.

Остановки предусмотрены на станциях о.п. Первомайская, Шарташ, Кольцово, Арамиль, Каменск-Уральский, Колчедан, Водолазово, Катайск, Далматово, Шадринск, Каргаполье, Кособродск, 2-й Микрорайон.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах за 90 суток до даты отправления. Билеты на специализированные места инвалиды и их сопровождающие могут оформить со скидкой 50%.

Маршрут между двумя региональными центрами пользуется стабильно высокой популярностью. В январе – апреле 2026 года «Финист» сообщением Екатеринбург – Курган перевез 77 тыс. пассажиров (на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года).

«Финист» – российский электропоезд с повышенным уровнем комфорта. Он оборудован системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, информационными табло, удобными санитарными модулями. В салоне установлены эргономичные кресла с USB-розетками для зарядки гаджетов, есть места для размещения багажа. «Финисты» также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В поезде имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.