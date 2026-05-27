Стартовал суд по делу о стрельбе в Билимбае

Первоуральский горсуд начал рассматривать дело Артема Кадицына. Мужчине вменяют часть 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия», а также часть 1 статьи 119 УК РФ « Угроза убийством». Свердловчанин свою вину признал лишь частично. При этом он отрицал факт хулиганства. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

- Как полагает следствие, 15 августа 2025 года вечером Кадцын, находясь рядом с жилыми домами в поселке Билимбай, поссорился со знакомым. Он нанес ему не менее пяти ударов кулаком по голове и туловищу. К тому же угрожал убийством, - сказано в сообщении. – Достал из автомобиля охотничье ружье и не меньше четырех раз выстрелил в сторону дороги, в основание жилого дома, а также вблизи оппонента. После этого обвиняемый ударил уральца прикладом в грудь.

Стрельба испугала потерпевшего, его знакомого, семью, а также соседей. Свердловчане опасались за свою жизнь и здоровье. А сама стрельба стала нарушением общественного порядка.

В ходе процесса Артем Кадицын согласился лишь с обвинением в угрозе убийством. Он рассказал, что собирался лишь напугать оппонента. Но в хулиганстве виновным себя не считает. По его словам, вред причинен ишь оппоненту, которого он избил.

Было оглашено обвинительное заключение, а также началось судебное следствие. Суд опросил потерпевших, явившихся на процесс. Дело продолжают рассматривать.