В Екатеринбурге перекроют улицу Леваневского из-за строительства газопровода

В Екатеринбурге на два дня перекроют улицу Леваневского. Движение ограничат на участке от дома №22 до дома №24 с 22 по 24 июня.

– Это связано со строительством газопровода низкого давления, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Водители могут объехать перекрытый участок по улицам Белякова – Доронина – Байдукова – Полюсная. На движение общественного транспорта перекрытие не повлияет.

Специалисты «Екатеринбургггаз» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Напомним, что в Екатеринбурге с 12 по 17 июня три трамвая и троллейбуса изменят свои маршруты из-за ремонта трамвайных путей. Ремонт затронет участок на перекрестке улицы Машиностроителей – проспекта Космонавтов. Схему движения временно изменят трамваи №5, 8, 24 и троллейбусы №26, 29 и 32.