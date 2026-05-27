20-летний тюменец убил брата и мать, а потом месяц переписывался с родней с ее телефона

Расследование уголовного дела завершено. Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюменской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Уватского муниципального округа, пишет ИА «Тюменская линия».

Парень обвинялся в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), кражах и мошенничестве. Однако в ходе следствия его признали невменяемым. Теперь его судьбу решит суд, куда уже направлено дело для применения принудительных мер медицинского характера.

Трагедия произошла 3 апреля 2025 года в Уватском районе. По версии следствия, парень нанес множественные ножевые ранения своей 50-летней матери и 23-летнему брату. От полученных травм они погибли.

Затем молодой человек спрятал тело матери на территории участка.

- Похитив мобильный телефон матери, молодой человек получил доступ к ее банковскому счету, с которого похитил денежные средства в размере более 146 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Также, используя телефон убитой матери, фигурант на протяжении целого месяца вёл переписку с другими родственниками от её имени. При этом парень писал, что женщина якобы уехала в Пермь.

20 апреля, от имени убитой он разослал троим её знакомым сообщения с просьбой одолжить деньги. Суммы варьировались от 4 до 100 тысяч рублей. В итоге доверчивые граждане перевели ему в общей сложности 109 тысяч рублей, которые молодой человек потратил на личные нужды.

Родственники, которым «мать» из Перми перестала казаться реальной, заподозрили неладное и обратились в полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тела погибших. Убийцу поймали на территории Пермского края.

В ходе следствия была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая дала однозначный вывод: молодой человек не мог осознавать фактический характер своих действий. В связи с этим уголовное дело направлено в суд для применения к фигуранту принудительных мер медицинского характера.