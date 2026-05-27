В Нижнем Тагиле осужденные исправцентра взялись за благоустройство

Работы проводили у школы-интерната. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнем Тагиле осужденные исправительного центра ИК-12 в выходной пришли на территорию школы-интерната. Здесь они проводили благоустройство. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

- Бригада вела хозяйственные работы. Расчистку склада от крупногабаритного мусора, а также старых материалов. В дальнейшем эти отходы вывезут с территории. Провели ремонт газонокосилки. После чего была скошена трава у здания, - рассказали в ведомстве.

Подобные выезды необходимы осужденным, чтобы адаптироваться к жизни после освобождения. Отработка профессиональных навыков, умение работать в команде потребуется им в дальнейшем. Также это позволяет навести порядок на территории, не привлекая для этих целей подрядные организации.