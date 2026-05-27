До Зелёного Марафона в Екатеринбурге всего 3дня. Гид по празднику

Екатеринбург готовится к одному из самых масштабных спортивных событий этой весны — уже в ближайшую субботу, 30 мая, город примет СберПраймЗелёный Марафон. Гостей ждут серия стартов, большой городской праздник с концертом, семейными активностями и насыщенной развлекательной программой. Главным музыкальным хедлайнером станет певица Mary Gu. Регистрация для участия в забегах продолжается на официальном сайте проекта.

Заявиться на маршрут можно и на месте — в день проведения мероприятия. Необходима медицинская справка

На финише все бегуны получат медали, которые специально для Зелёного Марафона в Екатеринбургеподготовил партнёр мероприятия — авиакомпания «Уральские авиалинии».

Впервые за историю Зелёного Марафона в столице Урала пройдёт забег на 1 км — это именная дистанция «Монетки». «Монетка» празднует 25-летие и приурочила масштабное участие к своему юбилею. Торговая сеть вместе с партнёрами подготовила для 3 тысяч бегунов, которые выйдут на «километровку», стартовые пакеты с подарками и фирменные футболки.

Тем, кто не планирует бежать, на Зелёном Марафоне тоже не дадут скучать. На территории спортивного комплекса «Динамо» развернётсямасштабный фестиваль с десятками активностей для всей семьи. Здесь проведут футбольные мастер-классы от ФК «Урал», интерактивный квест с кучей подарков «Зелёный Марафон приключений», будут работать благотворительная ярмарка и мастерские, где любители творчества смогут сделать светящиеся значки, расписать кружки, вазы и скворечники.

Самых маленьких будут развлекать персонажи из «Парка Сказов», а застройщик «Свобода мысли» позовёт детей попрыгать на батуте.

На площадке марафона откроют фудкорт и зоны отдыха. Гостей угостят сладкой ватой и кашей из полевой кухни.