Жителя Качканара будут судить за нападение на полицейских после ссоры с женой

В Качканаре 46-летний мужчина предстанет перед судом за нападение на сотрудников полиции. Инцидент произошел вечером 27 апреля 2026 года. Мужчина, будучи пьяным, вернулся домой, где на тот момент находились его жена и дети. Вскоре у него возник конфликт с супругой.

- В ходе конфликта он в присутствии детей кричал и выражался нецензурной бранью, - отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Тогда женщина решила вызвать полицию. На место приехал наряд патрульно-постовой службы МО МВД России «Качканарский». Полицейские предложили мужчине пройти в отдел, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

- Игнорируя законные требования представителей власти, с целью воспрепятствования их законным требованиям, обвиняемый рукой схватил за цепь наручников, с силой выдернув их из рук сотрудницы полиции, отчего последняя испытала физическую боль, - пояснили в прокуратуре.

На кистях женщины остались ссадины. Однако пьяный мужчина на этом не остановился. Он ударил другого сотрудника полиции в лоб металлической частью наручников, из-за чего тот так же получил ссадины.

Теперь жителя Качканара обвиняют по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Свою вину мужчина признавать не стал. Уголовное дело в отношении него направили в Качканарский городской суд на рассмотрение.