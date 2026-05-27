Екатеринбуржец вырастил коноплю дома, чтобы унять боль от утраты собаки

Жителя Екатеринбурга оштрафовали за выращивание конопли у себя дома. По словам самого мужчины, он купил лишь одно семечко на маркетплейсе. Однако вскоре из него вырос целый куст, который он срезал, а горшок выкинул.

- Оставшуюся часть растения он планировал использовать для личного потребления без цели сбыта. Он рассказал, что незадолго до этого потерял собаку, сильно переживал и не употребляет алкоголь, поэтому решил вырастить коноплю для себя, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. В результате екатеринбуржца оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Отмечается, что в отношении мужчины также возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Однако до суда оно пока не дошло.