Новое оборудование поможет пациентам Каменска-Уральского быстрее восстанавливаться после переломов

Команда депутата Госдумы Льва Ковпака передала в городскую больницу Каменска-Уральского современный набор инструментов для остеосинтеза — операций при сложных переломах бедренной и большеберцовой костей.

Такое оборудование помогает врачам точно сопоставлять костные отломки и надежно их фиксировать. Благодаря этому операции проходят аккуратнее и быстрее, а пациенты получают возможность скорее восстановиться и вернуться к привычной жизни.

Новый набор уже поступил в распоряжение травматологов больницы. Для медиков это — удобство и точность в работе, для пациентов — более эффективное лечение и сокращение сроков реабилитации.

— Хочу поблагодарить главного врача больницы Евгения Юндина и травматолога Манучехра Рузибоева за ежедневный труд на благо каменцев, — отметил Лев Ковпак. — А мы продолжим поддерживать нашу медицину.