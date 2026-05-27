В Нижнем Тагиле 9 дней ищут 35-летнюю Татьяну Алыпову

С вечера 18 мая местоположение Татьяны Алыповой неизвестно. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле 9 дней разыскивают 35-летнюю Татьяну Алыпову. С заявлением о пропаже женщины в отдел полиции №19 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась сестра пропавшей. Она сообщила, что Татьяна 18 мая находилась на улице Хохрякова, после чего вечером того же дня перестала выходить на связь.

– До настоящего времени её местонахождение неизвестно. Полицией города организованы поисковые мероприятия, – сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Татьяна проживает в Ленинском районе, в день пропажи была одета в светлую куртку, темные штаны и темные кроссовки. Приметы: стройное телосложение, рост 170-175 сантиметров, на вид лет 30-35.

Всех, кто видел Татьяну, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции по телефону 8 (3435)97-69-32.