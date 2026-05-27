Екатеринбург соберет юристов со всей страны на правовой конгресс

В рамках конгресса пройдет юридическая регата в яхт-клубе. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге с 4 по 5 июня 2026 года пройдет XIX сессия Европейско-Азиатского правового конгресса. Мероприятие соберет юристов, предпринимателей, политиков и ученых со всей страны.

- Помимо деловой программы, для участников конгресса подготовлены культурные и спортивные мероприятия. В их числе – юридическая регата и массовый забег юристов, - рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Юридическая регата пройдет 6 июня в яхт-клубе. В рамках мероприятия юристы испытают себя в спортивном состязании.

На следующий день, 7 июня, пройдет благотворительный забег Ural Legal Run. Площадкой для него станет парк Маяковского. Все собранные в ходе регистрации участников средства направят в фонд «Дети России».

- Для участников конгресса также подготовили перечень рекомендованных к посещению достопримечательностей Екатеринбурга, - пояснили в Департаменте.

Отмечается, что в прошлом году правовой конгресс собрал больше 2 тысяч участников со всей России и других дружественных стран.