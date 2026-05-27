Мэрия Североуральска заплатила 9-летнему мальчику за нападение бесхозной собаки

Инцидент произошел зимой 2025 года Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Североуральска заплатила компенсацию 9-летнему мальчику, на которого напала бесхозная собака. Инцидент произошел в декабре 2025 года. Ребенок шел по улице Молодежной на кружок по информатике, когда увидел стаю собак.

- Одна из собак крупного размера коричнево-рыжего окраса подбежала к нему сзади и укусила за правую ногу. Ребенок сильно испугался, испытал физическую боль. При этом, несовершеннолетний собаку не провоцировал, вел себя спокойно, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей правого бедра. Медики оказали ребенку помощь и назначили лечение.

После произошедшего прокуратура направила иск с требованием взыскать с администрации Североуральска компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил запрос ведомства.

Так, городские власти заплатили 9-летнему мальчику 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.