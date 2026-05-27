Екатеринбурженка выиграла суд против тараканов в соседней квартире

Екатеринбурженка почти 3 года не могла отвоевать квартиру у тараканов

Екатеринбурженка смогла отвоевать квартиру у тараканов. В декабре 2023 года она въехала в новое жилье. Но радовалась новоселью женщина не долго – через месяц ей пришлось вызывать дезинсекторов, так как квартиру заполонили тараканы.

Усатые насекомые пришли в жилье из соседней квартиры. Позже выяснилось, что собственник там не живет, а сдает жилье в аренду. На просьбы провести дезинсекцию мужчина не реагировал.

В сентябре 2024 года екатеринбурженка обратилась в Роспотребнадзор. Проверка ведомства подтвердила: тараканами заражен не только подъезд, но и соседняя квартира. Так как провести дезинсекцию собственника не заставил даже участковый, женщина подала в суд.

– В суде представитель истицы пояснила, что тараканы проникают в квартиру даже через розетки, а арендаторы постоянно меняются, что делает переговоры невозможными, – сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.

Хозяин той самой квартиры не отрицал наличие тараканов, но заявил, что не считает свое жилье очагом распространения насекомых. Кроме того, он настаивал, что женщина просто хочет выселить от туда жильцов.

Суд назначил комплексную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, по итогам которой Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск и обязал собственника квартиры провести дезинсекцию в течение 10 дней.