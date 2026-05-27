Юрист предостерег: пикантные фотографии могут стоить свободы

Попытка начать общение через отправку откровенных сообщений и интимных фотографий незнакомцам может обернуться уголовным делом

Попытка начать общение через отправку откровенных сообщений и интимных фотографий незнакомцам может обернуться уголовным делом. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Ярослав Остапенко.

Как пояснил эксперт, эти действия могут подпадать под статью 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»). Даже одно пикантное фото, высланное получателю без его согласия, уже является основанием для уголовного преследования.

- По части первой статьи 242 УК РФ предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет, – отметил Остапенко.

Если получателем является несовершеннолетний, последствия могут быть гораздо жестче – до шести лет колонии.

Юрист добавил, что для «уголовки» необходим прямой умысел. То есть, человек должен осознанно отправить откровенный снимок конкретному адресату. Случайная отправка пикантного контента еще не делает человека преступником.

