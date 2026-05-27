В Полевском прокуратура проконтролировала ремонт поликлиники за 100 млн рублей

Ремонт поликлиники удалось завершить в срок. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Полевском прокуратура проконтролировала капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического подразделения местной центральной районной больницы. В рамках реализации проекта медучреждение заключало договор с подрядчиком на сумму больше 100,6 миллиона рублей.

- Прокуратура осуществляла надзорное сопровождение реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при выполнении работ. Каждый этап строительства сопровождался еженедельными выездами сотрудников прокуратуры города на объект, - пояснили в пресс-службе ведомства.

На ремонт подразделения потратили больше 100 миллионов рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Чтобы не допустить нарушений и срыва сроков выполнения ремонта, прокуратура объявила подрядчику предостережения.

Так, благодаря контролю сотрудников ведомства обновление поликлиники удалось завершить вовремя. Торжественное открытие отремонтированного подразделения состоялось в мае 2026 года.