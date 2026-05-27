В Свердловской области за 4 месяца в ДТП погибли более 60 человек

В Свердловской области за 4 месяца 2026 года в ДТП погибли 64 человека. Об этом сообщил глава ГИБДД региона Алексей Спиридонов на заседании правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения.

За этот период общее число ДТП сократилось на 17%, а раненых – на 16%. Аварий с детьми также стало меньше на 11%, а ДТП по неосторожности несовершеннолетних – на 28%.

– При этом каждое второе ДТП с детьми – наезд на пешехода, каждое третье – авария с ребёнком-пассажиром. Трагедия 1 мая на ЕКАД, унёсшая жизни четырёх человек, трое из которых – дети, – прямое следствие отсутствия контроля со стороны родителей, – подчеркнул Алексей Спиридонов.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции провели более 18 тысяч профилактических мероприятий. С наступлением тепла инспекторы ДПС уделяют особое внимание велосипедистам, мотоциклистам и электросамокатчикам.