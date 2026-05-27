Металлурги переводят охрану труда в цифру

Фото: ЕВРАЗ внедряет цифровую экосистему охраны труда. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

ЕВРАЗ использует ИТ-решения для управления производственными рисками: от допуска к сложным операциям до фиксации мелких недочетов в цехах. Ключевые проекты - электронный наряд-допуск, тепловая карта рисков и мобильное приложение «Охота на риски».

Наряд-допуск - это задание для безопасного производства работ. От его правильного и быстрого оформления зависят и графики ремонтов, и здоровье людей. Ввод электронного оформления снизил время согласования до 5-7 минут. Это сократило простои и повысило производительность ремонтов.

Мобильное приложение "Охота на риски" - фундамент управления безопасностью ЕВРАЗа на местах. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Тепловая карта рисков - «умный подсказчик» для руководителей. Интерактивный дашборд анализирует данные, определяет участки с отклонением от нормативов и подсвечивает их определенным цветом. Руководитель может видеть карту цеха целиком, перераспределять ресурсы и устранять угрозы до возникновения происшествий.

Мобильное приложение помогает выявить риски на рабочем месте. В нем также можно фиксировать микротравмы и оформить отказ от работы, если ее нельзя выполнить безопасно. Такие решения не влекут взысканий, а для руководства служат сигналом к выработке мер.

- Безопасность сотрудников – приоритет компании, а открытость – ключевой принцип работы с рисками. Использование «цифры» позволяет нам двигаться к исключению смертельных случаев на производстве и снижать травматизм за счет системной профилактики, а не ликвидации последствий, – отметила Яна Репринцева, директор ЕВРАЗа по охране труда и развитию культуры безопасности.