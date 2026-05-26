Екатеринбург стал одной из площадок корпоративного чемпионата профмастерства «Игры мастеров»

Фото: пресс-служба Группы Синара

Группа Синара подвела итоги корпоративного чемпионата профмастерства «Игры мастеров». Соревнования прошли в пяти городах, в том числе на площадках предприятий – «Калугапутьмаш», «Уральские локомотивы» и локомотивное депо «Свердловск». Соорганизатором мероприятия выступил Корпоративный университет ТМК2U.

Событие объединило более 120 человек: 76 конкурсантов и 50 экспертов. Участники соревновались в одиннадцати компетенциях: токарные работы, токарные работы на станках с ЧПУ, сварочные технологии, инженер-технолог машиностроения, охрана труда, промышленная автоматика, машинист крана и стропальщик, слесарь по ремонту подвижного состава, электромонтаж, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, лабораторный химический анализ. Мастерство участников оценивали экспертные комиссии. Помимо конкурсных испытаний в рамках чемпионата была организована деловая программа: лекции, тренинги, мастер-классы, командообразующие игры.

Фото: пресс-служба Группы Синара

- Чемпионат «Игры мастеров» ежегодно собирает специалистов разных направлений, помогая определить лучших среди опытных профессионалов и перспективной молодёжи. Это не просто соревнование, а ключевая точка роста для каждого участника. Конкурсанты могут раскрыть свой потенциал, освоить новые навыки и получить мощный импульс для дальнейшего профессионального роста. Для компании важно не только поддерживать высокую квалификацию кадров, но и формировать корпоративную среду, где есть все возможности для развития, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Группы Синара Татьяна Берковская.