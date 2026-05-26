Группа «Руки Вверх!» откроет большой стадионный тур в Екатеринбурге

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков даст большой стадионный концерт в Екатеринбурге. Столица Урала станет первым городом в рамках юбилейного тура.

- Выступление состоится 30 мая на стадионе «Екатеринбург-Арене». Зрителей ждет шоу с крутым светом, звуком и звездными гостями. Подготовка к нему идет полным ходом. На площадке разворачивается одной из самых больших сцен, которые видел город. Команда работает круглосуточно, - рассказывают организаторы.

Группа исполнит главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Ай-ай-ай», «Чужие губы», «Думала», «Алешка» и многие другие.

Напомним, последний раз Сергей Жуков выступал в уральской столице 30 ноября. Певец собрал 13 000 зрителей в «Екатеринбург-Экспо».

