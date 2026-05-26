Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 12:51

На Среднем Урале запустили фейк о массовом наборе копателей могил

Свердловские власти предупредили о фейке, связанном с набором могильщиков
Маргарита РАЗУМОВА
На Урале запустили фейковые сообщения о поиске могильщиков

На Урале запустили фейковые сообщения о поиске могильщиков

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На просторах соцсетей Среднего Урала обнаружили недостоверную информацию. Так аферисты создали поддельный аккаунт Дептруда региона. В нем они распространили объявления о массовом наборе копателей могил. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

- Все сообщения касаются якобы резкого роста спроса на ритуальные услуги и срочного поиска кладбищенских рабочих. Тексты полностью сфабрикованы и являются классическим примером информационно-психологической атаки, - рассказал директор Департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

Также это можно понять по провокационным формулировкам, манипуляции цифрами. Отсутствию подобных вакансий на портале «Работа России» и других негосударственных порталах.

Свердловчан просят быть бдительными, а также критически оценивать подобные публикации. Эмоциональную окраску в подобных сообщениях используют, чтобы вызвать общественный резонанс.