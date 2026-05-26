НовостиОбщество26 мая 2026 10:25

Глава Екатеринбурга вышел на работу после перелома ноги

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов закрыл больничный
Авторы (2):
Алина СУРИНА
Никита ПРИХОДЬКО
Сейчас Алексей Орлов снова работает в здании администрации Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вышел на работу после травмы. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города, 25 мая 2026 года градоначальник закрыл больничный и с сегодняшнего дня вновь работает в здании мэрии.

- Вчерашним днем был закрыт больничный, сейчас Алексей Валерьевич уже работает в здании администрации. Впрочем, он и на больничном так же работал, но из дома, - пояснили в администрации.

Инцидент с главой уральской столицы произошел чуть больше недели назад – Алексей Орлов сломал ногу во время игры в волейбол. После этого градоначальник работал из дома с документами, поскольку ему требовалось восстановление.

Напомним, что Алексей Орлов занимает пост мэра Екатеринбурга с 2021 года. В феврале 2026 года его переизбрали на второй срок.