Участников фестиваля молодежи в Екатеринбурге будут возить бизнес-классом

Участников Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, будут возить на автомобилях бизнес-класса. Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупок. Всего на перевозку участников форума потратят 213,4 миллиона рублей.

В числе транспорта, который планируется к закупке, указаны легковые автомобиле комфорт и бизнес-класса, а также минивэн VIP. Автобусы должны быть не старше 10 лет, оснащены низким полом и видеонаблюдением.

Автомобили бизнес-класса должны быть выпущены не ранее 2020 года, иметь длину не менее 490 сантиметров и мощность двигателя не менее 180 лошадиных сил.

– Автомобиль должен быть оборудован системой раздельного климат-контроля, современной мультимедийной системой с функцией подключения к bluetooth, с мягкими кожаными автоматически регулируемыми откидными креслами, индивидуальным освещением, тканевыми ковриками внутри салона автомобиля, – сказано в документации.

Подходящими под эти критерии указаны автомобили Mercedes E class, Audi A6, BMW 5 Series, Hongqi H7, Hongqi H5, Hyundai Genesis, KIA K7, TANK 500, Lixiang L9 или другие.

Также в автомобилях должны быть бутылки с водой, сухие и влажные салфетки, зарядные кабели, два зонта-трости. К водителю тоже есть требования – опыт работы не менее 3-х лет, деловой костюм, галстук, знание города. Также он обязан открывать двери и держать нейтралитет в общении.