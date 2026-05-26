Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре 27 мая

В Свердловской области 27 мая прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности и напоминают о действии особого противопожарного режима – открытый огонь использовать запрещено.

– В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, – предупредили в ведомстве.

Также сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов.

По данным Уральского гидрометцентра, 27 мая в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами возможны грозы. Ночью температура воздуха будет держаться в районе +14 градусов, а днем поднимется до +32 градусов. В Екатеринбурге ночью + 17, днем возможен кратковременный дождь, +31 градус.