Врачи спасли свердловчанку, потерявшую три литра крови из-за разрыва опухоли

Артинские врачи спасли 72-летнюю свердловчанку, потерявшую три литра крови из-за разрыва 20-сантиметровой опухоли. Женщина поступила в Артинскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии с острой болью в животе.

Учитывая большое количество жидкости в брюшной полости и низкий уровень гемоглобина, врачи приняли решение экстренно проводить лапаротомию (разрез передней брюшной стенки для доступа к внутренним органам живота – Прим. ред.).

– Кровопотеря к этому моменту составила около трёх литров, женщине провели гемотрансфузию (переливание крови – Прим. ред.), а также инфузионную терапию (введение препаратов через вену – Прим. ред.), – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Операция прошла успешно и через три дня пенсионерку выписали в удовлетворительном состоянии. В ведомстве отметили, что этой ситуации можно было избежать при своевременном обращении за помощью.