Власти Екатеринбурга пытаются взыскать 162 миллиона с поставщика троллейбусов

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбурга подал иск к ООО «Автотехкомплект» из Нижегородской области. Это следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Компания является поставщиком деталей Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, чьи троллейбусы в парк общественного транспорта регулярно закупают власти Екатеринбурга.

Мэрия намерена взыскать с «Автомехкомплекта» более 162 миллионов рублей задолженности. Причина исковых требований в картотеке не указана. Однако Арбитражный суд Свердловской области оставил иск без движения до 18 июня. Администрация Екатеринбурга до этого времени должна обосновать, почему иск был подан именно в свердловский арбитраж, а не в суд Нижегородской области.