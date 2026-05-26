В Краснотурьинске возле городской больницы заметили медведя

Медведя заметили возле городской больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске утром 26 мая 2026 года заметили медведя. Об этом рассказал глава города Александр Устинов. Согласно сообщению, зверя обнаружили возле горбольницы и стадиона «Маяк».

- В ЕДДС МО Краснотурьинска поступило сообщение, что в районе городской больницы, стадиона «Маяк» обнаружен медведь! Воздержитесь от посещения леса в данном районе. Помните, что медведь – это в первую очередь дикий зверь, - написал Александр Устинов в своих социальных сетях.

Глава города советует не провоцировать медведя громкими звуками или резкими движениями, а также не пытаться приблизиться к нему, чтобы сделать фото.

В случае столкновения со зверем рекомендуется незамедлительно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 8 (343) 845-74-24 или позвонить по единому номеру 112.

Напомним, что подобный случай происходил в 2025 году в окрестностях Березовского. Тогда жители заметили медведя, который погнался за квадроциклом.