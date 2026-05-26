Крупный пожар в уральском поселке уничтожил частную баню

В Свердловской области в поселке Калиново ночью 26 мая 2026 года загорелась частная баня на улице Ручейная. Огонь охватил порядка 166 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 1:52.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Невьянский муниципальный округ, поселок Калиново, улица Ручейная. Сгорела частная баня, повреждена кровля, стены хозяйственной постройки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехали 9 пожарных и 4 единицы спецтехники. В 2:14 им удалось локализовать огонь, а в 2:39 – потушить возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

После ликвидации огня сотрудники МЧС приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций, которые завершились в 7:39.