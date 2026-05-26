НовостиОбщество26 мая 2026 2:52

В Екатеринбурге девушку арестовали за свастику на плакате с Владимиром Путиным

В Екатеринбурге девушка «ради шутки» нарисовала свастику на плакате с президентом
Никита ПРИХОДЬКО
Девушку арестовали на 12 суток

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге девушку арестовали за свастику на плакате с президентом России Владимиром Путиным. Как следует из картотеки Верх-Исетского районного суда, инцидент произошел 10 мая 2026 года на улице Вайнера и попал на камеры видеонаблюдения.

- Гражданка, у входа на аллею, на плакат с изображением президента, размещенного на информационном стенде, используя маркер черного цвета, нанесла изображение графического символа, являющегося символикой нацисткой Германии, - сказано в тексте постановления.

Свою вину девушка признала в полном объеме. По ее словам, свастику на плакате с президентом она нарисовала «ради шутки», а в Екатеринбург приехала погостить.

Суд признал девушку виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование нацистской символики» и назначил ей 12 суток ареста. Отмечается, что ранее она не привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения.