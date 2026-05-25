Из-за отсутствия наличных тагильского школьника высадили в лесу

Мать 14-летнего школьника из Нижнего Тагила рассказала, что ее ребенка высадили из автобуса. Причиной тому послужило отсутствие безналичной оплаты. Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту УВЗ – Солодов Лог. Об этом сообщает канал «Инцидент Нижний Тагил».

Уточняется, что ребенок отправился в сады к родителям в 13:00 с остановки «Универсам». Он заметил, что у пассажиров были проблемы с безналичной оплатой. Наличных при себе у юноши не было.

- Ребенок ранее в автобусах города расплачивался безналом и поэтому был уверен, что и в эту поездку сделает также. Он заметил, что у некоторых пассажиров были сложности с безналичной оплатой. Сын сразу подошел к водителю. Тот сказал, что безналичной оплаты нет. Сын предложил перевести ему деньги, но интернета не было. После водитель автобуса остановился, открыл двери автобуса и высадил ребенка по дороге в лесу, - сказано в посте.

Женщина добавила, что эта дорога была за городом. Отчего юный уралец вынужден был идти по лесной местности. Мать школьника была взволнована, когда сын пришел к ним поздно. Свердловчанка просит обратить внимание на произошедшую ситуацию.