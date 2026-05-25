Екатеринбургский клуб расторг контракт со Стефаном Да Костой

36-летний форвард покидает клуб.

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракт с французским нападающим Стефаном Да Костой. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

- Контракт с 36-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Наш клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию, - сказано в сообщении.

Контракт спортсмена с клубом был рассчитан до 31 мая 2027 года. Хоккеист выступал с сезона 2021/22. В Екатеринбурге он провел шесть сезонов и становился лучшим бомбардиром команды. Игрок также принимал участие в Матчах Звезд.

Французский форвард занимал первое место в Восточной конференции. Был обладателем бронзовых медалей чемпионата.