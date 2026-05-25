Тавдинец поджег комнату в общежитии и попытался уничтожить автомобиль

Тавдинский райсуд отправил под арест ранее судимого местного жителя Евгения Науменко. Его обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, а также покушении на аналогичное преступление. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Как полагает следствие, 19 мая свердловчанин поджег вещи в одной из комнат общежития на улице Заводской. Из-за чего вспыхнул пожар. Владельцу комнаты причинили ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

- Следствие полагает, что в ту же ночь мужчина попытался поджечь автомобиль ВАЗ-21104, припаркованный у того же общежития. Довести задуманное до конца ему не удалось по независящим от него обстоятельствам - подозреваемого задержали полицейские, - сказано в сообщении.

Суд отправил Евгения Науменко в СИЗО до 19 июля 2026 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу.