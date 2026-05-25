Екатеринбургский депутат предложил отменить ЕГЭ

В Екатеринбурге вскоре начнутся сдачи единого государственного экзамена. Поэтому народные избранники вновь заговорили о том, что нужно отменить ЕГЭ. Свое мнение «4 каналу» озвучил депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хаванцев.

- Как вы думаете по официальной статистике, сколько учеников поступили в московские вузы за прошлый год и сколько из них занимаются с репетитором? Я вам отвечу – 100%, - заявил Денис Хаванцев. - Ни один человек не смог подготовиться к ЕГЭ, занимаясь только в школе. Мы суть ЕГЭ и ОГЭ испортили. Из любого маленького городка ребенок должен поступить в вуз. Сейчас это невозможно. Родители тратят бешеные деньги на подготовку.

Также он добавил, что школы, таким образом, теряют «базовую» функцию.

- Школы активно прессуют учеников, чтобы они готовились к этому экзамену. В школе надо научиться учиться, думать, делать выводы, а не решать задания к 4-3 экзаменам, - добавил Денис Хаванцев.

К тому же депутат предложил приравнять учителей к чиновникам. Это позволит защитить учителей от оскорблений со стороны учащихся.