На Урале компании представят лазерный анализатор и камеру с встроенным ИИ

Власти определили компании, которые стали победителями отбора на коллективный стенд региона. Они смогут бесплатно представить свои разработки и технологии на ИННОПРОМ-2026. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

В общей сложности поступило 90 заявок от претендентов.

- Например, посетители нашего стенда увидят портативный лазерный анализатор металлов и мультиспектральную камеру со встроенным искусственным интеллектом. Он позволяет автоматически распознать пораженные участки леса, - говорит губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Разработки будут связаны с автоматизацией, робототехникой, транспортным машиностроением. Также с технологиями для энергетиков, металлургов и промышленной IT - сферы.

Стены региона впервые будут представлены в двух павильонах международного выставочного центра. Выставка пройдет с 6 по 9 июля 2026 года. В этот раз страной – партнером стала Республика Индонезия.