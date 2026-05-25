На Среднем Урале стали производить больше сладостей и выпечки

На Среднем Урале стали производить больше сладостей

В Свердловской области теперь на 7% больше делают кондитерских изделий. Эти данные сравнили с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение связано с тем, что заводы адаптировались к новым условиям работы. Кроме того, расширился ассортимент и сам рынок стал прозрачнее. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Начиная с 1 марта маркировку начали наносить на печенье, пряники, мармелад, зефир, пастилу и вафли. С 1 мая – на торты, пирожные, рулеты, круассаны со сроком годности свыше 30 суток в потребительской упаковке, - рассказали в ведомстве.

Покупатели смогут проверить сроки годности, разрешительные документы через приложение «Честный знак». Для этого нужно отсканировать код на упаковке.