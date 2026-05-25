В Екатеринбурге за три дня рейда наказали 65 водителей

На дорогах Екатеринбурга с 22 по 24 мая проходил рейд «Стоп-контроль». Водителей, которые пренебрегали правилами дорожного движения, оштрафовали. В общей сложности за это время пресекли более 65 нарушений. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

По итогу, два водителя позволили управлять авто будучи нетрезвыми. В ведомстве напомнили, что за это предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок до двух лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей.

К административной ответственности привлекли и четырех автомобилистов, у которых не было водительских прав. Три протокола составлено за то, что водители игнорировали ремень безопасности.

Пешеходов и иных участников дорожного движения 28 раз привлекли к ответственности по части 1 и 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Теперь им предстоит заплатить штрафы.