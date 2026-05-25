Глава СКР занялся делом о гибели 9-летней свердловчанки

Главе Следкома РФ предоставят доклад по делу о смерти ребенка на Урале

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели 9-летней девочки в Екатеринбурге. По данным СМИ, ребенок скончался из-за неправильного лечения. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Родители уверенны, что их дочь можно было спасти, - сказано в сообщении. - По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сказано в сообщении.

Главе СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад по расследованию дела и его обстоятельствах руководитель свердловского ведомства Богдан Францишко.