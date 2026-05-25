Более 110 тысяч человек приняли участие во встрече «Эшелона Победы» на станциях СвЖД в мае 2026 года

Фото: пресс-служба СвЖД

Военно-исторический ретропоезд СвЖД «Эшелон Победы» завершил свое майское турне, организованное в честь 81-й годовщины Победы. С 1 по 22 мая состав объехал пять регионов и сделал остановки в 24 городах Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. За это время познакомиться с экспозициями эшелона смогли в общей сложности более 110 тыс. человек.

Фото: пресс-служба СвЖД

Максимальное количество посетителей было зафиксировано в Сургуте: поприветствовать поезд пришли более 11 тыс. человек. В Екатеринбурге эшелон посетили 7,5 тыс. человек, в Нижнем Тагиле и Тобольске – более 6 тыс. человек. Впервые военно-исторический состав доехал до города Губкинский на Ямале: там его встретили более 4 тыс. человек.

Цель проекта «Эшелон Победы» – рассказать о значении железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников, сохранить память о подвиге советского народа. Для этого задействован уникальный подвижной состав, который эксплуатировался в военное время и послевоенный период: вагон-санпропускник, аптека-перевязочная, кухня, хлебопекарня и др. А также открытые платформы с исторической военной техникой. Во время стоянки все желающие могли осмотреть экспозиции, послушать рассказы экскурсоводов о военно-санитарных и воинских перевозках, сделать памятные фото.

Фото: пресс-служба СвЖД

Вели эшелон раритетные паровозы серий Л и П36 «Генерал». Именно их пронзительные гудки объявляли о прибытии ретропоезда на станции. А выступления артистов на перроне помогали воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда страна встречала поезда с воинами-победителями.