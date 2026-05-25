Многодетной свердловчанке дали условный срок за участие в мошеннической схеме

Горсуд Краснотурьинска вынес приговор многодетной матери из Березовского Лолите К. Женщину признали виновной по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в составе организованной группы в крупном и особо крупном размере». Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Судом установлено, что в сентябре 2025 года Лолита вступила в преступную группу, действовавшую через мессенджер.

- Мошенники звонили пенсионерам и под психологическим давлением сообщали ложные сведения о якобы совершенной адресатами госизмене, утечке банковских данных или попытках хищения средств. Жертв убеждали перевести деньги на «безопасный счет» или передать курьеру, - передает инстанция.

Конкретно от действий Лолиты К. две свердловчанки потеряли свои сбережения. Одна из жертв екатеринбурженка передала курьеру мошенников полмиллиона рублей. Вторая жительница Краснотурьинска отдала аферистам 1 миллион 300 тысяч рублей.

В ходе процесса многодетная свердловчанка признала свою вину. Суд по первому эпизоду приговорил ее к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. По второму – назначил три года лишения свободы. Путем сложения наказаний назначили четыре года лишения свободы.

Суд принял во внимание наличие у Лолиты К. несовершеннолетних детей и признание вины. Поэтому постановили считать наказание условным с испытательным сроком три года.