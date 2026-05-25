Свердловский губернатор назначил замминистра по управлению госимуществом

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем министра по управлению госимуществом региона Дмитрия Савина. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Чиновник приступает к исполнению своих обязанностей 26 мая.

– Дмитрий Александрович Савин родился в 1979 году в Невьянске. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по направлению «Юриспруденция», – сообщили в департаменте информполитики.

После окончания академии Дмитрий Савин устроился в прокуратуру, в дальнейшем работал в сфере правового сопровождения и управления госимуществом. В 2010 году чиновник работал в распорядительной дирекции МУГИСО, где дошел до должности и.о. директора. С 2017 года Денис Савин занимал должность руководителя Фонда имущества Свердловской области.

Напомним, что ранее Денис Паслер назначил заместителем министра экономики Михаила Васильева.