На Урале студента из Экваториальной Гвинеи оставили под стражей

Свердловский облсуд оставил в СИЗО гражданина Экваториальной Гвинеи и уроженца Мадрида. Студента уральского вуза Нгуему Афангу Жэму Энгонга обвиняют в попытке сбыта запрещенных веществ в крупном размере через интернет. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

По версии следствия, молодой человек причастен к незаконному обороту наркотиков.

- Вечером 2 мая полицейские остановили юношу для проверки документов. При себе у иностранца были обнаружены несколько зип-пакетов с наркотическим веществом синтетического происхождения, - сказано в сообщении.

Напомним, что 5 мая иностранца Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу. Однако его адвокат не согласился с решением и подал апелляцию. Сторона защиты настаивала на смягчении наказания.

Но Свердловский облсуд изучил материалы и не нашел причин для того, чтобы изменить меру пресечения. Так иностранный студент будет под стражей до 2 июля 2026 года.