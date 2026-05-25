В Екатеринбург привезли редкий и экстремальный гиперкар от Ferrari

Гиперкар выпустили строго ограниченным количеством. Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбург привезли редкий и экстремальный гиперкар - Ferrari SF90 XX. Его выставят в фойе падел – арены. Машина станет экспонатом будущего музея уникальных спортивных авто. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

Гиперкар - первый автомобиль, построенный по экстремальной трековой программе ХХ. Однако он может ездить и по обычным дорогам. Авто выпустили строго ограниченным тиражом.

- Над его созданием работали инженеры гоночного XX-подразделения в связке с дизайн-центром компании во главе с Флавио Манцони. Они не просто дополнили автомобиль аэродинамическими элементами, а переделали весь кузов ради увеличения прижимной силы, - сказано в сообщении.

Машина станет экспонатом будущего музея уникальных спорткаров. Фото: пресс-служба РМК

Специалисты отмечают, что на скорости 250 километров в час создается прижимная сила. Она эквивалентна 315 килограммам. Максимальная скорость гиперкара – 320 километров в час. За 6,5 секунд авто способен разогнаться до двухсот километров в час.