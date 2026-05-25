Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга запустят 1 июня

В Екатеринбурге в Историческом сквере 1 июня запустят светомузыкальный фонтан. Шоу можно будет увидеть с 19:00 до 23:00. Конструкция уже спущена на воду, и специалисты МУП «Водоотведение и искусственные сооружения» приступили к настройке фонтана.

– Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере будет радовать екатеринбуржцев и гостей города с 12:00 до 23:00 каждый день, кроме понедельника – в начале недели все фонтаны моют, меняют в них воду и по необходимости чинят механизмы, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Кроме него летом в Екатеринбурге заработают еще 8 городских фонтанов, а именно: «Шар» на набережной у Театра Драмы, у памятника Александра Попова, «Каменный цветок» на площади Труда, фонтаны в сквере за Театром оперы и балета, на улице Вайнера и на бульваре Архитектора Малахова, а также в Дендропарке и возле «УГМК-Арены». Все они будут работать с 11:00 до 22:00.