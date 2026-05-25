В Свердловской области откроют два центра медицины долголетия

Центры здорового долголетия откроются в Екатеринбурге и Первоуральске в 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в 2026 году откроют два центра медицины здорового долголетия. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В Екатеринбурге центр откроют на базе Свердловской областной больницы №2, а в Первоуральске – в городской больнице.

– Основная задача – работать не с пациентами, а со здоровыми людьми, и не с рисками развития заболевания, а с предрисками. Для начала человек заполнит большое число опросников, затем будут проведены лабораторные, инструментальные обследования, которые позволят определить его биологический возраст, – сообщила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В случае если биологический возраст будет больше, чем цифра в паспорте, пациенту проведут углубленное обследование и индивидуальное консультирование.

Первый в России центр здорового долголетия действует в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского. Всего в проекте «За медицину здорового долголетия», старт которому осенью 2025 года дала зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова участвует три региона, в том числе республика Мордовия и Владимирская область.