В Екатеринбурге экс-директор частного детсада похитил 15,4 млн рублей субсидий

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему директору частного детского сада «Алые паруса» Дмитрию Гришкову. В период с 2019 по 2022 годы он похитил больше 15,4 миллиона рублей субсидий, выделенных из областного бюджета.

- Осужденный ежегодно предоставлял в региональное Министерство образования и молодежной политики недостоверные сведения как о численности обучающихся в образовательном учреждении, так и о расходовании денежных средств, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Так, в 2020 году Гришков предоставил ложные документы о том, что детсад принимает 85 детей. Фактически же его посещали лишь 7 ребят.

Дмитрия Гришкова признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». Экс-директора приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Отмечается, что с него также взыскали всю сумму причиненного Министерству ущерба, то есть больше 15,4 миллиона рублей.